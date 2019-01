Cinquantenne muore avvelenata dal monossido a Novara

Una donna cinquantenne è morta ieri sera avvelenata dal monossido di carbonio, a Novara, in una palazzina di viale Giulio Cesare. E' stato il marito, al rientro a casa, a dare l'allarme: a quanto pare già sulle scale della palazzina c'era infiltrazione di monossido.



Infatti un vicino di casa, abitante in un altro alloggio della palazzina, che era uscito sulle scale, ha avuto un malore ed è stato trasportato al pronto soccorso in codice verde.