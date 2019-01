Moavero in USA: "Eviteremo la procedura di infrazione Ue"

Gli Stati Uniti "non vogliono un'Europa divisa, non vogliono tante Brexit", ma al contrario "un'Europa che funzioni in maniera efficace e unitaria". E in questo quadro "c'è' una particolare attenzione verso l'Italia e per il ruolo che può svolgere il nostro Paese".



Il ministro degli esteri Enzo Moavero Milanesi torna con questa certezza da Washington, dove in meno di 48 ore ha incontrato alcuni dei più stretti consiglieri del presidente americano Donald Trump: dal faccia a faccia con il consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton alla cena col segretario di stato Mike Pompeo.



Un confronto a 360 gradi che ha toccato tutti i temi principe della politica estera, dalla Libia all'Iran passando per la Siria e il Medio Oriente. Ma si è parlato molto proprio di Europa, con gli interlocutori dell'amministrazione statunitense che cercano di capire quali scenari si potranno aprire nella Ue con le elezioni della prossima primavera.



"Forse per la prima volta siamo di fronte a vere e proprie elezioni politiche, con il voto che mai come stavolta contribuirà a definire, a orientare l'Europa del futuro. Dunque non solo un semplice check-up degli equilibri politici nazionali", ha detto.