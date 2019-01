Più famiglie, più libertà!

Silvio Rossi, psicologo e psicoterapeuta di esperienza (ha 25 anni di attività di studio professionale alle spalle oltre che al servizio della Pubblica amministrazione) ha scritto il libro I Signori dell’Anello. Guida alla vita familiare in piccole note, pubblicato dalla casa editrice calabrese “D’Ettoris Editori”. Il suo è stato definito dallo scrittore Paolo Gulisano "un libro geniale" e, addirittura, lui "una sorta di Ennio Flaiano della psicologia" per l'originalità e l'efficacia dei contenuti, a cominciare dal titolo scelto, che si rifa alla nota opera di John Ronald Reuel Tolkien. L’Anello di cui parla Silvio Rossi, però, non è naturalmente quello di Sauron, il personaggio cattivo per antonomasia creato dallo scrittore inglese ne "Il Signore degli Anelli", bensì quel cerchietto d’oro che suggella una comunione di vita per sempre fra un uomo e una donna che si amano e ambiscono a divenire genitori.





Il saggio raccoglie 107 brevi e fulminanti “note” per una sana e politicamente scorretta vita familiare distillando nel complesso alcune preziose verità sulla famiglia, in gran parte oggi negate o dimenticate.

Oggi pomeriggio, alle ore 15, Radio Padania trasmetterà l'audio integrale (50 minuti circa) della conferenza di presentazione del libro, alla quale ha partecipato il 7 dicembre scorso a Roma l'autore assieme al giornalista Giuseppe Brienza, in occasione della XVII Edizione della Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria "Più libri più liberi".





Radio Padania si può ascoltare dal sito www.radiopadania.org, oppure sul CANALE 740 TV, ma anche sulla RADIO DAB, via SATELLITE.