MESSINA.STRADE PROVINCIALI MONTANE IMPRATICABILI PER LA NEVE

Riceviamo,segnaliamo e pubblichiamo,tantissime strade provinciali bloccate dalla neve qualche esempio;SP da Falcone a Montalbano Eliconia non percorribile per neve,Bivio Polverello Montalbano Eliconia- Floresta bloccata per neve,SP Capizzi- Caronia bloccata per neve.Nei giorni scorsi la Citta' Metropolitana aveva garantito la percorribilita' ma tutto cio' non e' vero,aggiungiamo anche la SP Limina Roccafiorita chiusa due giorni per neve,quelli della Citta' Metropolitana dovrebbero svegliarsi.#RUSPA