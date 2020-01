Dopo la Serbia i post-comunisti si rafforzano anche in Croazia?

Domenica con votazione del secondo turno delle presidenziali in Croazia. I due candidati rimasti in gioco sono la presidente uscente, la conservatrice Kolinda Grabar-Kitarovic e l'ex capo di governo "socialdemocratico", Zoran Milanovic, che è stato primo ministro dal 2011 al 2016. Nel primo turno, lo scorso mese, era uscito vincitore Milanovic, con il 30% dei consensi e, dai primi exit poll diffusi dalle emittenti tv croate, è in vantaggio di quasi 7 punti percentuali. La Grabar-Kitarovic, nonostante l'appoggio del terzo candidato più votato al primo turno, il cattolico Miroslav Škoro, è ferma al 46,75, mentre l'ex premier starebbe al 53,25 per cento.





I primi risultati del ballottaggio sono stati diffusi già intorno alle 20, cioè un’ora dopo la chiusura dei seggi.

Da europei e sovranisti non possiamo che sperare che sia scongiurata l'elezione del "socialdemocratico" Milanović, appresso al quale, come alcuni paventano, ritornerebbero i comunisti a Zagabria.





Anche nella vicina ex repubblica jugoslava, la Serbia, si sta registrando oltretutto un certo fermento per quanto riguarda l’attività dei partiti comunisti. Lo scorso 22 dicembre si è tenuto ad esempio un "Congresso di unificazione" tra i Comunisti di Serbia e la Lega dei Comunisti di Serbia (Savez komunista Srbije / Савез комуниста Србије, SKS), partito che riprende il nome di quello egemone all’epoca di Tito. Al congresso hanno partecipato delegati comunisti provenienti da Bosnia-Erzegovina, Macedonia, Montenegro e rappresentanti dello stesso SDP croato, circostanza che "può essere considerata come un punto di inizio per rilanciare il discorso marxista in Croazia, dopo trent’anni di conversione forzata al liberismo più sfrenato" (Giulio Chinappi, I comunisti si rafforzano in Serbia e Croazia, in World Politics Blog, 4 gennaio 2020). Tornano i rossi?