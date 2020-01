Foggia: armi e droga, decine di perquisizioni in corso

Da questa notte è in corso una maxi operazione di Polizia Giudiziaria da parte delle forze dell'ordine nel "cuore" della città di Foggia. Centinaia di agenti della Polizia di Stato della Questura e di militari dei Comandi Provinciali Carabinieri e Guardia di Finanza, in contemporanea, stanno eseguendo decine e decine di perquisizioni e controlli "a tappeto" in più aree sensibili del capoluogo alla ricerca di armi, droga ed eventuali catturandi.