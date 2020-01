Iran, Conte s'appella all'Europa

"In questo momento tutta la nostra attenzione deve essere concentrata ad evitare un'ulteriore escalation, che rischierebbe di superare un punto di non ritorno. Per conseguire questo obiettivo è prioritario promuovere un'azione europea forte e coesa per richiamare tutti a moderazione e responsabilità, pur nella comprensione delle esigenze di sicurezza dei nostri alleati". Lo afferma il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista a Repubblica, parlando della crisi Iran-Usa dopo l'uccisione del generale Qassem Soleimani.



Sulle accuse del leader della Lega, Matteo Salvini, che dice che Conte è ignorato all'estero: "Non replico - dice il premier - non è il migliore frangente per le polemiche di politica interna. Preferisco lavorare con impegno e serietà per favorire una de-escalation. Ho sentito poco fa il Presidente iracheno Salih, parlerò presto con la Cancelliera Merkel e continuerò a mantenere in queste ore i contatti con tutti i principali leader".