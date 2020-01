Saremo, il "caso Jebreal" dimostra la centralità demografica del consenso

Volevano continuare ad usare una (ex) manifestazione nazional-popolare come il festival di Sanremo per fare propaganda politica e soprattutto per il quotidiano lavaggio del cervello multiculturalista. Ma stavolta la Rai ha detto no. Sospiro di sollievo tirato? In realtà, c'è poco da cantar vittoria.



In un assetto culturale regolato dal mercato anziché dagli ideali e dal senso di appartenenza, la scelta della Rai non è stata dettata da afflato di giustizia e da imparzialità politica nel gestire mediaticamente una manifestazione artistica così importante; no, è stata dettata dagli sponsor. Perché se la signora Jebreal fosse andata a Sanremo a fare la solita propaganda mondialista e anti-italiana, il “demos” nazionale, per come è ancora (!) strutturato, avrebbe grandemente disertato lo schermo, e gli indispensabili introiti pubblicitari sarebbero andati a rotoli. Ok, vittoria dunque?



Sì, per ora. Ma qualora le sinistre immigrazioniste riuscissero a modificare l'assetto della demografia nazionale (così come il loro programma prevede), e quindi i fruitori degli spazi pubblicitari dovessero finire col somigliare massivamente alla Jebreal e/o finire con l'avere la sua stessa visione del mondo, saranno i presentatori italiani ad essere sfrattati dall'Ariston, perché il consenso è fatto solo di numeri. E quindi, se non contrasteremo questo regime con ogni mezzo, di tempo. Ius Soli docet.