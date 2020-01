Emilia Romagna, Salvini: "Terra sana ma serve cambiamento"

"Cambiamento, cambiamento, cambiamento". E' quanto si augura il leader della Lega Matteo Salvini per il futuro dell'Emilia Romagna. "E' una terra sana, orgogliosa, di gran lavoratori - commenta a margine della festa della Befana in piazza a Bondeno, nel Ferrarese - che però merita un po' meno burocrazia, un po' meno tasse, un po' meno code negli ospedali, qualche strada nuova in più, il 27 gennaio cominciamo". Non mancano, da queste parti nel Ferrarese, ancora i problemi legati al terremoto dei 2012 "dopo troppi anni - ha concluso Salvini - soprattutto per colpa della burocrazia".