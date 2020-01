Sanremo, Jebreal contro Salvini. E protesta Forza Italia

"La signora Rula Jebreal dichiara a Repubblica di essere scioccata (poverina) perché qualcuno in Rai le ha detto no a Sanremo. Come se calcare o meno quel palco fosse per lei una ragione di vita. E' alla ricerca di pubblicità? E a quale prezzo per i contribuenti italiani? Siamo piuttosto scioccati noi per ciò che la signora Jebreal dichiara al giornale quando praticamente dà del razzista a Salvini (e amici) contrapponendolo a Liliana Segre. Lasci stare la senatrice Segre. Sono parole indegne e inaccettabili. Secondo me Rula Jebreal non c'entra un bel nulla con un festival della canzone". Così il senatore di Forza Italia, Francesco Giro.