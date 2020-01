Emilia, Salvini: "Ci vota Bonaccini vota Cazzola"

"Ma voi ve lo ricordate Cazzola? Chi vota Bonaccini in Emilia Romagna vota per Cazzola, che e' candidato a sostegno di Bonaccini. È quello che ha difeso i vitalizi degli ex parlamentari e vuole nominare la Fornero senatrice a vita. Chi vota per il Pd, vota per Bonaccini, vota per uno che vuole i vitalizi per gli ex parlamentari e la Fornero senatrice a vita, ma dai, siamo seri". Matteo Salvini, segretario della Lega, lo dice in una diretta Facebook "dalla campagna emiliana".