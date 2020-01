Gregoretti, Salvini: "Schifato da questa caccia alle streghe"

"Il 26 gennaio ci sarà anche l'eventualità di un processo nei miei confronti. Mi vedete preoccupato? No, più che altro sono schifato, e incuriosito. Solo in Italia possono provare a processare con l'ok del Parlamento un ex ministro che ha solo difeso i confini, la sicurezza e l'onore del Paese. Non so quanti soldi stia costando al contribuente italiano questa pseudo inchiesta, questa caccia alle streghe". Lo ha detto Matteo Salvini in una diretta Facebook parlando del caso Gregoretti.