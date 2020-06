Carc rivendicano ancora le scritte contro Fontana: "È guerra"

Con un lungo testo pubblicato on line i Carc, ossia gli antagonisti dei Comitati di appoggio alla resistenza per il comunismo, tornano a rivendicare i murales con la scritta 'Fontana assassino' comparsi a Milano nei giorni scorsi e su cui sta indagando la Procura di Milano, che ha gia' identificato gli autori in un'inchiesta per minacce e diffamazione. "Fontana è assassino", questo il tenore del testo pubblicato sul sito dei Carc e sulla loro pagina Facebook, "perché assassina è la classe che rappresenta: questa è la verità delle verità", scrivono, "che ha dato espressione ai sentimenti, alle idee e alla rabbia della maggior parte delle masse popolari lombarde".



Nel lunghissimo testo, in cui si parla di "scritta invincibile", si dice anche che "le scritte murali sono armi di questa guerra!". E ancora: "Fare scritte murali, affiggere adesivi e locandine non sono gesti da ribelli o da estremisti, come cerca di propagandare la borghesia, sono vere e proprie operazioni di propaganda rivolte alla nostra classe, alle masse popolari (...) Quello che i padroni cercano di ridurre a una 'campagna d'odio' è in realtà un piano politico di cui le masse sono protagoniste!".



Venerdì il legale di Fontana, l'avvocato Jacopo Pensa, ha depositato al pm Alberto Nobili, capo del pool antiterrorismo milanese, un dossier di 30 pagine sulle minacce e intimidazioni comparse on line e non solo in questi giorni contro il presidente della Lombardia. Inquirenti e investigatori stanno indagando sui Carc e anche su altri messaggi e lettere minatorie ricevute dal governatore, finito sotto scorta una decina di giorni fa.