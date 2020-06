Pachistano accoltellato in casa, cinque arresti

Sono cinque le persone arrestate per l'omicidio di un pachistano avvenuto venerdì in un appartamento del centro di Caltanissetta. L'uomo è stato accoltellato nel suo appartamento di via San Cataldo. Oltre ai tre pachistani fermati, di cui uno con l'accusa di favoreggiamento personale, i carabinieri hanno arrestato altri due uomini ritenuti membri della banda. I militari sono giunti alla loro identificazione grazie alla collaborazione di alcuni testimoni e alle immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti nella zona del delitto.



I due pakistani sono stati rintracciati in un'abitazione di Canicattì dove nel tardo pomeriggio di venerdì, con l'appoggio dei militari dell'Arma della provincia di Agrigento, è scattato un blitz. I due hanno tentato la fuga ma sono stati immediatamente bloccati. Le indagini hanno anche portato al rinvenimento dell'arma del delitto, un coltello di circa 30 centimetri.



Gli altri due responsabili dell'omicidio erano stati fermati già venerdì mattina. I carabinieri li avevano trovati, con i vestiti ancora sporchi di sangue, in un appartamento di un loro connazionale poco lontano da quello della vittima. I cinque, attualmente in custodia cautelare nei carceri di Caltanissetta e Agrigento, compariranno oggi davanti al gip per l'udienza di convalida dei fermi.