Coronavirus, in Usa almeno 1.880.703 casi e 108.496 morti

Negli Stati Uniti, sono stati registrati almeno 1.880.703 casi di Covid-19 e 108.496 morti, secondo l'aggregatore di dati della Johns Hopkins University. Il totale include i casi di tutti e 50 gli Stati, del District of Columbia e dei territori statunitensi, oltre ai casi riguardanti cittadini rimpatriati.



Lo Stato più colpito, con almeno 376.208 casi e 30.204 morti, è New York. Poi il New Jersey, con almeno 163.335 casi e 12.049 morti. La città più ferita è New York, con 205.406 casi e 21.752 morti.