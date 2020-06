Fase 3, Rosato: "Per riattivare consumi governo sia più dinamico"

"Siamo molto preoccupati per il futuro. La crisi economica oggi è la vera emergenza". A dirlo è stato il vicepresidente della Camera, Ettore Rosato, presidente di Italia Viva, in un collegamento facebook con i dirigenti del partito renziano della Calabria. "La preoccupazione - ha aggiunto Rosato - è che non riparta la nostra economia. Per chiudere le imprese è bastato un Dpcm del presidente del Consiglio, ma non è che con lo stesso atto si riaprono le attività: con lo steso atto si possono autorizzare le riaperture, ma poi a tirare su quella saracinesca devono essere i commercianti, gli esercenti, i lavoratori, i professionisti che fanno l'ossatura del sistema economico del paese e tirare su quella saracinesca in questi giorni vuole dire un atto di grande coraggio, perché tenerla aperta quella saracinesca è un costo e non un guadagno. Siamo ben lontani da una ripresa economica. Riattivare i consumi - ha sostenuto il presidente di Italia Viva - sarà un percorso complicato, un percorso che deve assolutamente impegnare il governo a fare la sua parte in maniera più dinamica e più decisa possibile".