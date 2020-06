Mes, Salvini: "Anche Atene dice no, Governo non lo sottovaluti"

"Anche la Grecia, che ha provato sulla propria pelle "com'è umana e solidale l'Europa", rifiuta il Mes. Ennesimo segnale che il governo italiano non dovrebbe sottovalutare, anche se il Pd è sdraiato come sempre sulle posizioni di Bruxelles. Come Lega continuiamo e continueremo a difendere gli interessi dell'Italia: servono aiuti veri e non altri debiti da scaricare sul futuro dei nostri figli". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.