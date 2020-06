ArcelorMittal: "7.500 occupati entro il 2025"

Entro il 2025, data di fine piano, 7,500 occupati diretti. Questa la cifra che indica ArcelorMittal nel nuovo piano industriale 2020-2025 presentato ieri sera al Governo. C'è anche, nel piano, il rinvio dell'ammodernamento dell'altoforno 5, il più grande d'Europa, che a Taranto è spento dal 2015. Il ripristino dell'altoforno 5 era uno degli elementi che, in base all'accordo di marzo tra Ilva in amministrazione straordinaria e ArcelorMittal, avrebbe dovuto sostanziare il nuovo piano industriale.



Ora, invece, ArcelorMittal lo rinvia perché è venuto meno lo scenario produttivo inizialmente prefigurato a marzo. Ovvero, una produzione a regime a Taranto di 8 milioni di tonnellate di acciaio. Adesso, infatti, il nuovo piano, secondo dati che però non sono ufficialmente confermati, si assesterebbe a 6 milioni.