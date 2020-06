Buffalo, si dimettono 57 agenti della squadra rapida

Lasciano la squadra rapida d'intervento 57 agenti, lo scrive la Cnn. I poliziotti si sono dimessi in massa dalla squadra incaricata dell'ordine pubblico nelle manifestazioni, non dalla polizia, per protesta contro il trattamento dei due colleghi sospesi per aver spintonato un 75enne. L'uomo è caduto battendo la nuca ed è in gravi condizioni, il video ha "profondamento disgustato" il governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo. A loro volta, gli agenti della 'Celere' americana "si sono dimessi con disgusto per il trattamento riservato a due dei loro colleghi, che stavano semplicemente eseguendo degli ordini", ha detto il presidente della Buffalo Police Benevolent Association John Evans.



L'identità dell'uomo, Martin Gugino, è stata confermata dall'ufficio di Cuomo. Gugino è ricoverato in ospedale in condizioni gravi ma stabili, secondo le autorità. L'avvocato che rappresenta Gugino ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che Gugino è "attento e orientato" e lo descrive come un manifestante pacifico di lunga data e sostenitore dei diritti umani. "Il signor Gugino chiede la privacy per se' e per la sua famiglia mentre si sta riprendendo", ha detto Kelly V. Zarone. "Apprezza tutti gli auguri che ha ricevuto e chiede che ogni ulteriore protesta continui ad essere pacifica".