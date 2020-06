Usa, Kerry Kennedy: "Agire ora per far cessare violenza contro neri"

Le parole pronunciate da Robert Kennedy nel 1968, poco prima di essere assassinato, sulla violenza contro i neri sono valide ancora oggi per quanti scendono in piazza per protestare. E' quanto ha detto alla Cnn la figlia Kerry che ha invitato "a cogliere questo momento" perchè "c'è così tanto da fare in questo Paese per fermare questa violenza contro i neri".



"Dobbiamo tagliare i fondi alla polizia e utilizzarli a sostegno di programmi sociali, di istruzione e sanità e assistenza psichiatrica - ha precisato Kennedy - dobbiamo risolvere il problema delle carceri. Dobbiamo affrontare la questione della detenzione di massa. C'è così tanto da fare in questo paese. Per fermare questa violenza contro i neri che c'è stata fin dall'inizio".



E sebbene sia questo un momento di "profondo dolore e tristezza", è anche il "momento di cogliere lo slancio e andare avanti" per "quanti di noi hanno a cuore queste questioni e vogliono mettere fine alla violenza contro i neri nel nostro Paese".