Fase 3, Veltroni: "Chi decide la fine dell'emergenza?"

"Chi avrà il coraggio civile e la responsabilità istituzionale di dire, quando si potrà, che lo stato d'emergenza è finito e che si può ritornare a una vita davvero normale?": a chiederselo è Walter Veltroni in un intervento su Corriere della Sera. "Ci è voluto molto tempo, troppo tempo, per percepire la penetrazione del virus tra noi", osserva il giornalista, regista, scrittore ed ex segretario di Ds e Pd, "e molto per decidere, giustamente, di determinare, attraverso il lockdown, quella barriera alla diffusione del contagio che ha, evidentemente, funzionato".



"Da settimane, ormai, la velocità della curva dell'epidemia ha dapprima rallentato e ora sembra quasi essersi arrestata", sottolinea Veltroni, ma "non bisogna abbassare la guardia, il virus può ripresentarsi in autunno o in inverno". "Ma qual è il momento in cui qualcuno deciderà che si può tornare a lavorare, intraprendere, imparare e insegnare, relazionarsi con gli altri secondo quella 'normalità' della vita umana che non può essere considerata un'anomalia o un pericolo ma, semplicemente, il primo obiettivo da riconquistare?", si chiede, perché "non è naturale usare le mascherine, non darsi la mano, non abbracciarsi, non poter condividere un luogo di lavoro, una classe scolastica o un evento culturale".