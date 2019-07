Gentiloni a Renzi: "Su ius soli non mancò il coraggio ma i numeri"

"So bene che anche i nostri governi avrebbero potuto fare di più e di meglio sul terreno dell'integrazione. Anche con scelte positive come la legge sullo ius soli. Io purtroppo non sono riuscito a farla approvare al Senato. Per mancanza di numeri, non certo di coraggio o di volontà. Coraggio o volontà che semmai ci mancarono tra il 2015 e il 2016, quando i numeri c'erano eccome ma Governo e Pd decisero di non procedere". Lo ha scritto in una lettera a Repubblica l'ex premier e oggi presidente del Pd Paolo Gentiloni, replicando al je accuse sempre epistolare di ieri sullo stesso giornale del suo predecessore e allora segretario dem Matteo Renzi.





"Limiti ed errori comunque - riconosce fra l'altro Gentiloni- ci sono stati. Ma i crolli di consensi al Pd nel voto del 2018 non dipendono certo dalle politiche migratorie di Minniti. Al contrario, garantire sicurezza e protezione è compito irrinunciabile di qualsiasi governo progressista".





In ogni caso, è l'esortazione del presidente Pd "ora guardiamo avanti, come giustamente chiede Nicola Zingaretti. Cerchiamo di svegliare i sonnambuli, piuttosto che attardarci attorno a vecchie diatribe".