Carola ha fatto scuola: ora tutte le Ong forzano il blocco

Carola Rackete, che ha speronato una vedetta della Guardia di Finanza ed è stata subito assolta dai giudici, ha fatto scuola. "Carola ha adempiuto ad un obbligo di legge: non poteva essere arrestata

La comandante della Sea Watch non ha disubbidito alle leggi ma, al contrario, ha adempiuto ad un obbligo derivante dalle leggi stesse", dicono le toghe. E a differenza di una sua omologa italiana, la cuneese Francesca Peirotti che aiutava i clandestini a passare illegalmente in Francia, rompendo le balle a compagno Macron e per questo finendo in manette, Carola l'ha fatta franca, ha incassato fior di endorsement dai buonisti italiani, che l'hanno trasformata in un'eroina. Ma soprattutto ha fatto passare un messaggio sbagliatissimo: che la legge di può violare.



E si apprende adesso, da fonti del Viminale, che un'altra nave Ong, la Alex, alla quale l'Italia è pronta a dare cibo e acqua, rifiuta l'approdo a Malta (che si dice disponibile ad accogliere i migranti), perchè, dicono dal Viminale, "vuole lo scontro per andare a Lampedusa". Ove troverà compagni accoglienti e magari giudici comprensivi.



Quanto alla Peirotti, meno fortunata, era stata arrestata dalla polizia francese, a Mentone, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per aver trasportato su un furgone un gruppo di migranti, tra cui un neonato, provenienti dal Ciad e dall'Eritrea, respinti a Ventimiglia. Il tribunale di Aix-en-Provence l'ha condannata a 8 mesi di carcere e 5 anni di interdizione dalla regione delle Alpi Marittime. Oggi è libera, per la sospensione della pena in attesa che il processo arrivi in Cassazione. E dice: "Non paragonatemi a Carola, son due vicende diverse". Nel finale, sicuramente sì.