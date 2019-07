Calderoli: "Curioso che le navi Ong sappian sempre dove siano i gommoni..."

"Prima la Sea Watch, poi Alex, adesso la Sea Eye. Queste navi delle ONG vanno tutte nelle acque libiche e sorprendentemente trovano subito un gommone alla deriva, con a bordo un numero accettabile di immigrati, tra i 50 e i 60, in attesa di soccorso". Lo afferma il sen. Roberto Calderoli, Vice Presidente del Senato.



"Curioso davvero, ovviamente sappiamo che si tratta di semplici coincidenze, ci mancherebbe, anche se, volendo, a pensar male, si potrebbe immaginare che queste navi vadano a colpo sicuro, sapendo dove intercettare i gommoni. Certo se fosse si potrebbe persino immaginare che siano in contatto con i trafficanti di uomini... Che brutto pensiero, per carità, mai pensare male. Anche se a volte, va detto, ci si azzecca…", ha concluso.