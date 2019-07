Napoli, "sono profugo". Ma spacciava allegramente

Stanotte gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli hanno arrestato Dombo Suare, senegalese di 21 anni, richiedente protezione internazionale, perché responsabile del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti hanno notato nella zona di Port'Alba uno scambio di merce tra lo straniero e una ragazza, la quale ha ceduto una banconota da 5 euro in cambio di un involucro trasparente.



A quel punto gli agenti hanno bloccato la ragazza trovata in possesso di una dose di circa 1 grammo di marijuana acquistata poco prima e il senegalese che aveva, nella tasche dei pantaloni, 13 dosi di marjuana del peso complessivo di circa 18 grammi, 2 stecche di hashish del peso di circa 5 grammi, due banconote da 20 euro oltre a quella da 5, poco prima ricevuta dalla ragazza. La droga e i soldi sono stati sequestrati e la ragazza è stata segnalata ai sensi della vigente normativa in materia di sostanze stupefacenti.