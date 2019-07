Tav, i grillini di Torino: "Non s'ha da fare"

Tutto il Movimento 5 Stelle di Torino è contrario alla Tav. Questa l'indicazione, senza colpi di scena, che arrivata dall'assemblea straordinaria degli attivisti ed eletti M5S che si svolta ieri sera nel capoluogo piemontese. Una riunione, durata circa due ore, in cui è stato votato un documento che ribadisce il no alla Torino-Lione, da sottoporre al vicepremier Luigi Di Maio che sarà in città il prossimo 12 luglio. Per la consigliera comunale Daniela Albano si è trattato di "due ore perse".



Su Facebook spiega: "Abbiamo ribadito che siamo tutti contrari al Tav". A chi le chiede se in caso di realizzazione dell'opera possa essere a rischio la tenuta della Giunta Appendino, Albano risponde: "perché dovrebbe? Non dipende da lei". E aggiunge: "L'unica cosa che potrebbe essere a rischio è il nostro sostegno al M5S".