Querela Rackete, Salvini: "Non vedo l'ora di incontrare Carola. In tribunale"

"Non vedo l'ora di incontrarla in tribunale, di guardare in faccia una che ha provato a uccidere dei militari italiani. Ci sono i giudici che decidono della vita e della morte di tutti, fosse per me sarebbe già a Berlino". Così il vicepremier Matteo Salvini replica a chi gli chiede un commento sulla querela per diffamazione avanzata dalla comandante della Sea Watch, Carola Rackete.