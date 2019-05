Sparatoria a Napoli: il killer scavalca la bimba come se niente fosse

Da un killer che uccide a sangue freddo certo non ci si può aspettare pietà, ma vedere in un video che lo sparatore di Napoli, che nel parapiglia ha quasi colpito al cuore una bimba di quattro anni, scavalcarla poi come fosse un sacco di stracci per andare a terminare il proprio sporco lavoro, non può che fare male.



Perché nel filmato, recuperato dal quotidiano partenopeo Il Mattino, si vede il camorrista inseguire la vittima designata, sparare tra la folla e poi scavalcare per due volte il corpo della piccola Noemi, ferita ai polmoni e riversa sull'asfalto.



I video recuperati dalle telecamere di sicurezza dei negozi sono in realtà molti e, passandoli in rassegna, nelle immagini si vede correre il pregiudicato Salvatore Nurcaro in fuga dal killer; uno dei colpi esplosi all'impazzata dal sicario colpisce Noemi che si accascia al suolo; il sicario prima ne scansa il corpo per inseguire il suo bersaglio, poi torna indietro e scavalca una seconda volta la bimba sul marciapiede durante la sua fuga. Un comportamento, già criminale di per sé, ulteriormente grave, che non può che indignare e spingere a chiedere pene durissime e severissime.