Parigi, la gonna è corta, l'autista (islamico) scaccia la passeggera

Quando si permette a chi si fionda qui di dettar legge a casa nostra ecco quello che succede. Nello specifico, che succede nella Francia accogliente e accogliona del buonista Macron, dove un autista di bus, islamico, ha fatto scendere un passeggero donna perché aveva la gonna troppo corta.





Nel Paese che ai tempi della rivoluzione sessuale fece della minigonna un simbolo, accade pure questo. "La gonna è troppo corta e l'autista dell'autobus vieta a una ragazza di salire. L'inquietante episodio non si è drammaticamente consumato in un oscuro Paese dove è in vigore la sharia, ma a Parigi dove la guida dei mezzi pubblici che attraversano le banlieue è stata affidata a islamisti per accattivarsi il favore delle periferie multietniche ed evitare le sassaiole da parte dei più facinorosi", ha scritto ieri Il Giornale.



Il fattaccio, per il quale i compagni d'Oltralpe si son trincerati dietro un assordante silenzio, è avvenuto martedì scorso; la stampa dem lo ha volutamente ignorato e s'è cercato di far passare sotto silenzio un gesto misogino che ha visto da una parte un giovane maghrebino e dall'altra la figlia 29enne del poeta algerino Kamel Bencheikh. Islam contro Islam. "Pensa a vestirti come si deve", le ha detto l'uomo. E ha richiuso le porte.