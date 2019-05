La Provincia di Bergamo dice no ai rifiuti abbandonati

"Oggi in Consiglio provinciale abbiamo trattato la mia interrogazione inerente l'abbandono dei rifiuti lungo le strade provinciali. È stata l'occasione per sollecitare la Provincia di Bergamo ad intervenire quanto prima per cercare di limitare e soprattutto reprimere quest'odioso fenomeno!". Così su Facebook il consigliere provinciale leghista Alberto Ongaro. A cui va il nostro plauso.