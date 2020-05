C’è chi vota in Europa, nonostante il Coronavirus… da noi?

Il presidente della Repubblica polacca Andrzej Duda, eletto nel maggio 2016 e quindi a scadenza mandato, non paralizza il Paese per la crisi da Covid-19 rispettando la volontà democratica del suo Popolo! In tempi di democrazie di facciata come la nostra, direi che è una notizia... Anche se il voto in Polonia non è competenza del capo dello Stato, il partito e attuale gruppo maggioritario in Parlamento Legge e giustizia (PiS), fin dall’inizio della pandemia ha sempre espresso la ferma convinzione di tenere regolarmente le elezioni, eventualmente lasciando esprimere i cittadini con voto per corrispondenza. Tale soluzione non è stata accettata però dagli altri schieramenti politici, compresa una componente minoritaria interna del PiS, favorevole piuttosto ad un eccezionale prolungamento del mandato dell’attuale presidente, eventualità anch’essa non prevista dalla Costituzione.





Alcuni rappresentanti degli organismi Ue, confermando l’atavica diffidenza verso il sistema e le attuali autorità politiche polacche, hanno espresso preoccupazione in relazione alla prossima convocazione elettorale che, secondo Bruxelles, potrebbe facilmente rivelarsi “non pienamente democratica”. Nell’imminenza del 10 maggio, comunque, e nonostante il perdurare delle discussioni sulle modalità di voto da adottare (poiché il caso di consultazioni in tempo di pandemia non è contemplato dalla Costituzione), la decisione pare ormai certa: si voterà.





In uno speciale messaggio reso noto fin dal 28 aprile la Conferenza episcopale della Polonia ha rivolto un “appello alle coscienze dei responsabili per il bene comune del nostro Paese, sia coloro che sono al potere che quelli all’opposizione, affinché nella situazione eccezionale nella quale ci troviamo elaborino una posizione comune riguardo alle elezioni presidenziali”. Dal canto suo il Primate e arcivescovo di Gnienzo monsignor Wojciech Polak, in un messaggio riportato sul sito dell’Episcopato polacco, ha invitato all'unità spirituale e alla preghiera per intercessione di Sant'Adalberto, il principale Patrono della Polonia, affinché “quest'anno ci sia soprattutto la fine dell'epidemia, il dono della pioggia per la terra assetata, ma anche per la Patria, la Chiesa e tutti i malati e coloro che li servono”.





Attualmente la legge sul voto per corrispondenza è in discussione al Senato, dopo essere stata approvata dal Sejm, la camera bassa del parlamento polacco, lo scorso 6 aprile. Secondo gli osservatori tutti gli scenari sono possibili e, secondo il portavoce di PiS Radoslaw Fogiel, “Sarebbe molto irresponsabile se alla pandemia e alla crisi economica si aggiungesse una crisi politica".