Coronavirus, Raab: "I morti in Inghilterra superano l'Italia? Presto per dirlo"

Per il ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab, è troppo presto per dire che il Regno Unito ha il numero più alto di morti per coronavirus d'Europa, superando anche l'Italia, finora la più colpita. Rispondendo ad una domanda durante la quotidiana conferenza stampa, il ministro ha sottolineato che non si possono fare "paragoni internazionali affidabili" in questa fase.



"Avremo un verdetto reale su come le nazioni hanno gestito l'epidemia solo una volta che sarà finita". I Paesi contano i decessi in modo diverso, ha aggiunto, alcuni contano meglio di altri. L'ufficio statistico nazionale britannico martedì mattina ha riferito che dall'inizio della emergenza coronavirus, nel Regno Unito sono stati registrati oltre 32mila decessi per Covid-19.