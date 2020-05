Le mascherine a 50 centesimi. Ma dove sono?

Le mascherine chirurgiche a prezzo fisso di 0,50 euro più Iva (0,61), rappresentano una soluzione a problemi immediati "ma non offrono certezze sul futuro prossimo". Ne è convinto Venanzio Gizzi, presidente di Assofarm (Associazione delle farmacie comunali), che ha sottoscritto nei giorni scorsi, insieme a Federfarma - 'con senso di responsabilità, rimarcando però immediatamente alcuni punti critici' - l'accordo con il commissario straordinario Domenico Arcuri per il prezzo calmierato di questi dispositivi.



La soluzione adottata poneva il problema delle scorte fatte dai farmacisti, per far fronte alle pressanti richieste, comprate ad un costo molto più elevato del prezzo di vendita attualmente imposto dal Governo. Questione risolta, ricorda con "il protocollo d'intesa del primo maggio nel quale si impegna a risarcire il differenziale tra i costi sostenuti dalle farmacie e il prezzo di vendita finale e, inoltre, a rifornire le farmacie per il tramite dei propri distributori intermedi. Questi ultimi 'per quanto possibile' saranno riforniti dalla Protezione Civile con cadenza settimanale. I conti passati, quindi, adesso tornano. Ma per il futuro?".