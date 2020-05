Fase 2, la Lega: "Da Inps dati farlocchi su domande Cig"

"Tridico e l'Inps giocano sulla pelle dei lavoratori e pubblicano quotidianamente dati farlocchi. Basti pensare che dal sito dell'Inps il 3 maggio si apprende che la Lombardia aveva decretato oltre 10mila domande mentre il giorno dopo, lo stesso sito diffondeva la notizia di appena 37 domande di cig in deroga decretate dalla Lombardia che invece è stata la prima regione ad elaborarne e presentarne il maggior numero in Italia. Una vergogna". Lo dichiarano i deputati della Lega Massimo Garavaglia e Claudio Durigon.



"La Lega", fanno sapere, "ha presentato un'interrogazione per chiedere di porre fine alla pubblicazione di dati non corrispondenti alla realtà e soprattutto di velocizzare i pagamenti di tutte le indennità salariali, comprese quelle gestite interamente dall'Istituto stesso che riguardano la maggior parte dei lavoratori".