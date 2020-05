A Firenze scattan le multe per chi butta a terra le mascherine

Stop a guanti e mascherine gettati a terra, scatta l'inasprimento dei controlli nelle strade a Firenze. Lo annunciano le assessore comunali all'Ambiente, Cecilia Del Re, e al Decoro urbano, Alessia Bettini. L'amministrazione punta su tre linee di azione: maggiori controlli della municipale, intervento delle guardie zoofile e accordo con l'associazione The Ploggers per il supporto alla raccolta e alla sensibilizzazione.



Nei confronti dei trasgressori oltre che la sanzione prevista dal regolamento dei rifiuti, ricorda palazzo Vecchio, è prevista anche la denuncia penale per l'abbandono dei dpi. "Abbiamo ricevuto tante segnalazioni e constatato anche direttamente", spiegano le assessore, "il diffondersi di questo comportamento scorretto che condanniamo in quanto gravemente lesivo dell'ambiente". Per questo, fanno sapere, "abbiamo deciso di intensificare i controlli della polizia municipale e di mettere in campo anche altri soggetti a supporto".