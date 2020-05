Nella città dell'elefante la fase 2 prende il via con la piantumazione di otto platani

Catania punta a migliorare l'ambiente e la qualità dell'aria grazie al progetto "2000 alberi per Catania". Un'iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvo Pogliese e curata dall'assessore leghista al Verde Fabio Cantarella. Ieri la piantumazione dei primi otto platani nella storica piazza Dante finalmente chiusa, come qualche giorno prima la piazza Duomo, al traffico viario e consegnata esclusivamente ai pedoni, cittadini e turisti.





"La ripresa delle attività dopo il periodo di forzata chiusura, è una giornata importante per la nostra città -ha dichiarato il sindaco Pogliese- che abbiamo caratterizzato con l’avvio delle piantumazioni di 2000 alberi che cambieranno in meglio il volto di piazze, strade e intere zone cittadine con nuovi spazi a verde di significativo valore ecologico ma anche pedagogico per la cura e il rispetto dei nostri spazi”.





L'amministrazione comunale ha attivato una mail (consultadelverde@comune.catania.it) per raccogliere suggerimenti e sollecitazioni anche da parte di cittadini e associazioni, in chiave propositiva e costruttiva per meglio definire scopi, valenza sociale e ambientale delle decisioni. La messa a dimora delle alberature per “rimboschire” riguarderà alcune aree dei quartieri periferici della città, alcune scuole e almeno un parco e sarà avviata solo dopo avere condiviso con la Consulta del verde, i progetti di fattibilità redatti per le aree, individuate di concerto con le esigenze del territorio in una logica di democrazia partecipata.