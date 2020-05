Di Maio: "Bonafede ha schiena dritta, governo e M5s lo sostengono"

"Siamo entrati in Parlamento con il chiaro intento di fermare il malaffare e debellare le mafie. Il ministro Bonafede ha sempre dimostrato di avere la schiena dritta". Lo dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio parlando in una intervista del Corriere della Sera delle parole del pm Nino Di Matteo che in una trasmissione televisiva ha accusato il ministro della Giustizia di aver bloccato la sua nomina al Dap perché sgradita ad alcuni boss mafiosi.



A proposito del malessere in M5s rispetto alla vicenda, Di Maio replica: "Non mi sembra che ci sia stata la reazione che lei descrive, anzi Alfonso è stato sostenuto da tutti e dal governo".