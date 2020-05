Teramo: picchia moglie e figli. Arrestato 51enne

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Atri hanno eseguito un'ordinanza di allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli emessa dal gip di Teramo nei confronti di un 51 enne di origini campane residente a Roseto degli Abruzzi. I fatti risalgono a pochi giorni fa, quando una Volante di Atri è intervenuta per una lite in famiglia. Sul posto gli agenti hanno accertato che l'uomo aveva colpito con un pugno al volto il figlio minorenne rompendogli il labbro superiore: il ragazzo era infatti intervenuto in difesa della sorella maggiorenne cui era inizialmente rivolta l'aggressione del padre.



Nel corso del racconto dei familiari sono emersi anni di maltrattamenti subiti dalla moglie e dai figli del 51 enne sin da quando vivevano in Campania, dove l'uomo aveva già dimostrato una personalità fortemente irascibile e violenta, che si era acuita nel corso nel tempo fino a sfociare nell'ultimo cruento episodio. Nonostante le precarie condizioni fisiche, l'uomo riusciva ancora ad incutere il terrore nella sua famiglia, tanto che sfinita dagli atteggiamenti prevaricatori del 51 enne, la donna si è decisa a denunciare tutto agli agenti, soprattutto al fine di proteggere i figli, di cui uno ancora minorenne.



Durante l'indagine sono stati ascoltati anche parenti e vicini di casa e il gip ha infine disposto per l'uomo violento il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento per una distanza di 500 metri dalla donna e dai figli.