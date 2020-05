Caronno, vigili in piazza. Fuggi fuggi di gente senza mascherina

"Lei deve avere avuto una brutta infanzia per impedire ai bambini di giocare". Così ieri in piazza Vittorio Veneto a Caronno Pertusella, comune varesotto al confine con Milano e fra i più impestati della zona per il coronavirus, questa frase è risuonata stentorea all'indirizzo di un agente municipale. A parlare un uomo che se l'era presa con i vigili, arrivati in piazzetta a disperdere un assembramento di persone, e persino di bambini che giocavano in maniera un po' troppo ravvicinata, nel pomeriggio, complice la bella giornata.





Oggi stesso copione alle ore 17. Caldo afoso e gente senza guanti e mascherine, a chiacchierare gli uni accanto agli altri vicino ai giochi pubblici, in una piazza piena di negozi e con un bar. L'arrivo dei vigili ha scatenato il fuggi fuggi generale. Per la serie, il "liberi tutti" di Conte è stato inevitabilmente frainteso, come un "liberi di andare in giro senza protezioni". Non è così.



Per inciso, una delle tre fra le donne che si sono allontanate di gran carriera perché prive di protezione ha avuto un parente ricoverato per covid. Evidentemente l'altrui esperienza non aiuta. Il fatto poi che fosse circolata la voce, infondata, che i vigili non ci fossero perché "tutti in ferie" deve aver spinto i furbetti ad abbassare le difese. E' andata loro male.