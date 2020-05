Sorpresa senza mascherina, "risorsa" senegalese sputa ai poliziotti

Si aggirava all'interno della stazione ferroviaria di Varese senza mascherina e, quando è stato fermato per un controllo, ha reagito sputando contro i poliziotti. L'uomo, un 28enne di origini senegalesi, è stato immediatamente bloccato e arrestato dagli agenti della Polizia Ferroviaria.



Secondo quanto riferito dalla Polfer, gli agenti hanno notato che il 28enne non indossava la mascherina (obbligatoria per legge in Lombardia) nonostante l'avesse portata con sé. E' così scattato un controllo nei confronti dell'uomo che ha anche tentato di colpire gli agenti con calci e pugni. I tre agenti che lo hanno arrestato sono stati temporaneamente dispensati dal servizio per ragioni di sicurezza in attesa di valutazione sanitaria.