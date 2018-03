Vince il Centrodestra, dietrofront Istat: "Lo scenario economico si manterrà favorevole"

"In un quadro economico internazionale positivo caratterizzato dal miglioramento del commercio internazionale, l'economia italiana mantiene un profilo espansivo". Così l'Istat nella nota mensile, in cui sottolinea come "l'indicatore anticipatore", spia di quel che avverrà, rimanga "stabile su livelli elevati confermando, per i prossimi mesi, il mantenimento di uno scenario macroeconomico favorevole".





A fine 2017 la produttività del lavoro, punto debole dell'economia italiana, si è risvegliata, con gli indici che hanno cambiato rotta puntando in alto. Rileva l'istituto di Statistica. "Secondo i dati trimestrali di contabilità nazionale, in presenza di aumenti moderati sia delle ore lavorate sia della unità di lavoro, nel quarto trimestre la produttività del lavoro è migliorata utilizzando entrambe le misure", spiega. In altre parole il Pil è aumentato più dell'input di lavoro e ciò significa che ogni posizione e ora impiegata hanno 'fruttato' in maggior misura.



"Nel quarto trimestre del 2017 la crescita è stata sostenuta dall'intensificazione del processo di accumulazione del capitale mentre i consumi finali nazionali hanno segnato incrementi più contenuti. Il settore manifatturiero e le esportazioni esprimono segnali di forte dinamismo". Lo rileva l'Istat nella nota mensile sull'economia italiana.