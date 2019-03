Terrorista islamico espulso: giudice rigetta il ricorso

Il giudice di Pace di Padova ha rigettato il ricorso contro il decreto di espulsione per pericolosità sociale connessa al rischio di derive terroristiche nei confronti dell'albanese Shaban Caca. L'albanese era stato espulso dall'Italia poiché la Digos di Padova aveva riscontrato condotte ritenute pericolose per la sicurezza nazionale.



Il giudice di Pace ha riconosciuto la fondatezza delle motivazioni di espulsione per le frequentazioni pericolose di Caca che sul suo profilo Facebook aveva pubblicato post che comprovavano il suo collegamento con imam radicali, alcuni dei quali già coinvolti in indagini inerenti il reato di istigazione all'odio razziale e di reclutamento di giovani volontari nelle file dell'Isis. Caca aveva inoltre forti risentimenti verso gli ebrei, la cultura occidentale e le festività cristiane, specie del Natale.



La Digos ha accertato che Caca aveva intrapreso un'azione di indottrinamento all'islam radicale nei confronti di un connazionale con cui condivideva il proprio appartamento.