Caro Ministro, in queste ore, in Pakistan, la furia islamica è scatenata. Il marito di Asia Bibi, come abbiamo appreso dai giornali, chiede un aiuto espressamente al Governo italiano. Non possono restare in Pakistan, hanno bisogno di protezione. Questo è uno di quei casi, in cui le porte devono aprirsi per chi, cristiano, non ha abiurato e per la sua Fede ha davvero rischiato la morte. E ancora non è finita. Ministro, faccia un miracolo, faccia in modo che la famiglia di Asia Bibi tutta, possa la sciare il Pakistan con un passaporto italiano. Al più presto. Prima che sia troppo tardi. Il mondo ci guarda, forza Ministro! Forza!