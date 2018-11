L’UE "flessibile" e Tria il dialogante

Chi dà il diritto a lorisgnori di decidere delle sorti del nostro Paese? E chi ha dato licenza ad un burocate come Moscovici, commissario UE, di scegliersi a proprio gradimento gli interlocutori? Snobbando Conte e preferendo Tria, usando il protocollo Istituzionale come meglio si confà alle esigenze tiranniche di chi non vuole scendere dalla cattedra al prossimo giro, e non con il rispetto che si dovrebbe ad un Paese sovrano.



Da parte sua, Il Ministro dell’Economia spegne gli incendi, fa da paciere e pompiere, dall’Ecofin: "Il dialogo continuerà, certo abbiamo qualche disaccordo ma questo non vuol dire che non possiamo avere un dialogo costruttivo tra la Commissione Ue e l'Italia, è una cosa abituale tra i Paesi e la Commissione". Ma dall’altra parte non mancano punzecchiature: “I prossimi passi dipendono dalla qualità della risposta, la palla è nel campo dell’Italia” e poi: “Attendiamo una manovra rivista, e il primo punto quindi è averne una.”



Guardie e ladri o ruba bandiera, la gara è su chi per primo mette le mani avanti, approvvigionandosi di “ragione” da vendere a favore di telecamera. Un puerile sistema in cui i Governi devono faticare per non soccombere dinanzi ai niet dell’Europa. Nel frattempo un'altra tegola pende, la Corte di Giustizia dell’Unione condanna l’Italia ed intima il recupero dell’ICI, da Chiese ed enti no profit.



Il mondo guarda alle elezioni di metà mandato americane, dove Trump è al suo primo test dopo avere ottenuto la presidenza. Si vota per rinnovare parte del Congresso e 36 Governatori. Non è una forzatura immaginare quanto nel Vecchio Continente i prossimi scenari possano influire sull’atteggiamento da tenere sui Paesi del “Prima gli”. In fondo questa non è economia, ma pura e semplice economia politica.