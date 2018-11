Non sono 'accordo con Meloni o con Salvini, a concedere l'accoglienza in Italia ad Asia Bibi , lei suo marito e i cinque figli. Allora prima di tutto, io sono convinta leghista, dovremmo, intendo chi preposto, verificare chi dorme in macchina, perché non ha più nulla e dare assistenza a questi. Non possiamo mantenere persone che non sono italiane e non hanno mai pagato le tasse da noi. Quanti cristiani ci sono nel mondo in paesi musulmani? Il governo si prenda carico di vedere quante famiglie italiane sono in sofferenza perché ce ne sono un'infinità!