Regione Lombardia, i radicali vogliono il reddito di cittadinanza per gli immigrati. La Lega li stoppa

Bocciata oggi in Consiglio regionale una mozione di PiùEuropa che chiedeva di definire i Paesi esonerati dal produrre documenti ai fini del rilascio del reddito di cittadinanza per immigrati, non in grado di presentare documenti attestanti l'Isee. Commenta il consigliere regionale leghista Francesca Ceruti: “Come Gruppo Lega abbiamo espresso voto negativo ad una mozione strumentale. Ricordiamo che il reddito di cittadinanza è stato un provvedimento fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle e posto come condizione imprescindibile per la formazione di un Governo gialloverde, atto a scongiurare l'ennesimo Governo tecnico che si stava profilando. Un provvedimento, però, accolto tiepidamente dalla Lega che ha cercato di limarne gli aspetti problematici, proprio come la concessione di un diritto a chi in realtà non ne aveva i requisiti. In questo senso il precedente governo, grazie ad una clausola della leghista Susanna Ceccardi, aveva rimediato ad una stortura che rischiava di sottrarre preziose risorse ai contribuenti, avvantaggiando i furbetti e penalizzando o comunque discriminando i reali aventi diritto”.



“La norma Ceccardi”, prosegue Ceruti, “pone difatti l’obbligo in capo ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea di produrre, ai fini dell’accoglimento delle domande, una certificazione dell’autorità estera atta a dimostrare il reale stato di bisogno del richiedente. Solo che il reddito di cittadinanza sta già mostrando la sua fragilità: sono state 277.000 le domande rifiutate, una su quattro, e non è ancora noto e quantificato il numero di furbetti che ne hanno approfittato pur non avendone diritto. Ne sono esempi illuminanti il caso della brigatista rossa Federica Saraceni o quello dello spacciatore cinquantottenne di Boscoreale nel Napoletano, ufficialmente disoccupato. Italiani o stranieri, tutti questi furbetti hanno approfittato di un provvedimento che, nelle intenzioni del Governo, voleva andare incontro alle fasce più deboli”.



“Con questo spirito il gruppo Lega in Regione Lombardia ha espresso voto contrario alla mozione di PiùEuropa. Perché la giustizia sociale deve essere, come dice il termine, giusta. E non iniqua”, conclude Ceruti.