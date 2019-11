Lombardia approva adempimenti per Referendum su legge elettorale

Via libera dal Consiglio Regionale con 47 voti a favore e 28 contrari alla Proposta di Referendum parzialmente abrogativo della legge elettorale nazionale con gli adempimenti richiesti dalla Corte di Cassazione. In merito è intervenuto in aula il capogruppo della Lega, Roberto Anelli.



“Vogliamo dare la parola al popolo – ha affermato Anelli – per riformare in senso maggioritario l’attuale legge elettorale”. “Non si tratta di un provvedimento di facciata né tantomeno proposto a scopi di propaganda, come hanno voluto insinuare dai banchi dell’opposizione. La Lega e il suo leader Salvini - ha proseguito Anelli - non hanno bisogno di un referendum per raccogliere consensi elettorali, dato che è sufficiente portare avanti le proprie proposte sui temi che più stanno a cuore ai cittadini, dal lavoro alla sicurezza”.



“Un sistema elettorale maggioritario – ha concluso il capogruppo del Carroccio – non rappresenta alcun vulnus democratico. Si tratta semplicemente di far decidere ai cittadini da chi vogliono essere governati”.