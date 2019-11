Giorgetti: "I Cinquestelle? Ancora un po' e saranno azzerati"

"Ma avete visto come stanno messi questi qui? Come sono ridotti? Quanto mi sto divertendo adesso...". Giancarlo Giorgetti, numero due della Lega, in un colloquio con Repubblica parla della situazione del governo giallo-rosso.



"Dicevate che Salvini è un cretino. E invece, adesso si sta capendo tutto. E non mi riferisco solo all`ex Ilva: quel che ha fatto Matteo in estate si sta rivelando un investimento sul futuro. Vedrete, vedrete..., dice l`ex sottosegretario alla Presidenza del governo gialloverde. "Questo dell`acciaieria alla fine è stato uno dei tre motivi principali dell`apertura della crisi: i no reiterati dei nostri alleati su Taranto, sulla Tav, sugli inceneritori... Non c`era modo di portare un provvedimento serio come quello sull`ex Ilva al Senato che cinque o sei dei loro erano pronti a non votare la fiducia".



Secondo Giorgetti per come si sono messe le cose, tra manovra e emergenze, il governo Conte 2 "farebbe bene a chiuderla qui. E soprattutto, se fossi al posto di quelli del Pd scapperei a gambe levate, me ne andrei all`opposizione. Per carità, possono anche andare avanti, ma ancora un po` e saranno azzerati: conviene a loro, più che a noi, interrompere prima di fare altri danni. Poi se vogliono, facciano pure, per noi c`è solo da guadagnare. Vista l`Umbria?".



Il leghista si dice convinto che anche in Emilia Romagna il Pd perderà: "Io non ho letto gli ultimi sondaggi. Ma non penso affatto che il Pd la possa spuntare, alla fine vinciamo noi con Lucia Borgonzoni. Di una cosa però sono certo: Stefano Bonaccini farebbe bene a correre da solo piuttosto che in cordata coi 5 stelle. Questo è poco ma sicuro".