Ex Ilva, Grimoldi: "Ministro Costa sconcertante"

"È sconcertante sapere che un dossier decisivo per il futuro industriale dell’Italia sia nelle mani del ministro Sergio Costa, che definisce il vertice di ieri tra i ministri interessati all’ex ILVA una ‘riunione tra amici’. Gli amici si incontrano al bar, non ai tavoli dei palazzi istituzionali".



"E sconcerta vedere che un ministro inadeguato come Costa se ne esca fuori dicendo che i timori per il mancato scudo penale da parte di ArcelorMittal sono infondati finché rispettano il piano ambientale, quando da Confindustria a Cgil stanno tutti chiedendo di modificare quell’emendamento partorito proprio dalle furbate dei CinqueStelle".



"È sconcertante che Costa sia ministro e continui a rilasciare dichiarazioni inopportune che potrebbero costare 25 miliardi all’Italia e 25mila posti di lavoro, tranne il suo purtroppo...". Lo dichiara l’on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega.