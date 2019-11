Reddito di cittadinanza? No grazie. E c'è chi vuol darlo anche agli immigrati

Già proposto anni fa in Portogallo e clamorosamente fallito (i beneficiari incassavano i soldi e fingevano di cercare lavoro), il reddito di cittadinanza posti di lavoro non ne ha fatti spuntare affatto, come per magia e come andava predicando qualcuno. Ieri i buonisti di PiùEuropa sono pure tornati alla carica in Consiglio regionale lombardo, chiedendo che la misura venisse estesa anche agli immigrati non in grado di fornire certificazioni che ne attestino il reale stato di bisogno. Solo questa, ci mancava. Per fortuna la mozione del consigliere regionale Usuelli è stata bocciata.



La mozione di PiùEuropa chiedeva, in buona sostanza, di estendere il reddito di cittadinanza a tutti quegli immigrati che, non essendo stati in grado di produrre le documentazioni richieste che ne attestavano il diritto, sono rimasti esclusi da questo provvedimento. Un provvedimento, ricordiamolo, fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle e posto come condizione imprescindibile per la formazione di un Governo gialloverde, atto a scongiurare l'ennesimo Governo tecnico che si stava profilando, quello di Cottarelli, premier per un giorno. Un provvedimento, però, accolto tiepidamente dalla Lega che ha cercato di limarne gli aspetti problematici, proprio come la concessione di un diritto a chi in realtà non ne aveva i requisiti.



In questo senso il precedente governo, grazie ad una clausola della leghista Susanna Ceccardi, aveva rimediato ad una stortura che rischiava di sottrarre preziose risorse ai contribuenti, avvantaggiando i furbetti e penalizzando o comunque discriminando i reali aventi diritto. La norma Ceccardi pone difatti l’obbligo in capo ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea di produrre in fase di istruttoria, ai fini dell’accoglimento delle domande, una certificazione dell’autorità estera competente, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana, conformemente a quanto disposto dall’articolo 3 del testo unico.



In attesa del decreto del ministro del Lavoro di concerto con quello degli Affari esteri che indichi i Paesi extracomunitari i cui cittadini sono esonerati dall’obbligo di presentare la certificazione relativa ai requisiti reddituali e patrimoniali e la composizione del nucleo familiare rilasciata dallo Stato estero, l’Inps ha sospeso l’istruttoria di tutte le domande per il reddito di cittadinanza presentate dallo scorso mese di aprile da parte di extracomunitari. Secondo una prima stima sarebbero almeno 130mila i cittadini fuori dai parametri.



Oggi, con la crisi che investe il nostro Paese e per la quale i Governi di Sinistra non hanno saputo proporre utili riforme del lavoro atte a favorire la ripresa, non è neanche lontanamente pensabile, neanche in nome della carità o della beneficenza, che si possa continuare a considerare il Paese Italia come una sorta di bancomat a cui attingere a proprio piacimento. Il reddito di cittadinanza sta già mostrando la sua fragilità: sono state 277.000 le domande rifiutate, una su quattro, e non è ancora noto e quantificato il numero di furbetti che ne hanno approfittato pur non avendone diritto. Ne sono esempi illuminanti il caso della brigatista rossa Federica Saraceni o quello dello spacciatore cinquantottenne di Boscoreale nel Napoletano, ufficialmente disoccupato. O ancora i cinque contrabbandieri di sigarette arrestati dalla Guardia di Finanza in Campania, con in tasca la card gialla che usavano probabilmente per procacciarsi il contante grazie a qualche complice. Italiani o stranieri, tutti questi furbetti hanno approfittato di un provvedimento che, nelle intenzioni del Governo, voleva andare incontro alle fasce più deboli.



Sulla scorta di tutto ciò, tale provvedimento risulterebbe a maggior ragione iniquo e discriminante se applicato ad occhi chiusi nei confronti di chi non ha saputo dimostrarne di averne diritto, non presentando la relativa documentazione con la scusa che da taluni Paesi extraeuropei sia impossibile ottenere certificazioni. La qual cosa pare difficilmente credibile e, in ogni caso, non è colpa del Paese ospitante, l'Italia. Purtroppo non è un mistero che molti immigrati clandestini siano giunti nel nostro Paese, riuscendo peraltro a pagarsi non si sa come una costosa trasferta fuori legge, volutamente privi di documenti per non farsi identificare. Senza voler fare di tutt'erba un fascio, non è dunque pensabile elargire fondi a pioggia a persone che in molti casi potrebbero non essere i nullatenenti che vogliono apparire, ma più semplicemente migranti economici pronti ad approfittarsi della situazione.



Con questo spirito la Lega a Roma ha stoppato la manovra puramente strumentale ed elettorale di chi pretendeva di estendere indiscriminatamente la concessione di un diritto, che è tale perché va meritato, e non regalato. Ed è riservato ai bisognosi veri. Ed è con lo stesso spirito che ieri il gruppo Lega in Regione Lombardia ha espresso voto contrario alla mozione di PiùEuropa. "Perchè la giustizia sociale deve essere, come dice il termine, giusta. E non iniqua", ha commentato la consigliera regionale leghista Francesca Ceruti. Come nond arle torto...